Компания из Башкортостана начала поставлять сухое молоко в Китай

«Башкирская продукция завоевывает новые рынки. 19,2 тыс. банок сухого молока, а это 8,6 тонн, отгрузил в Китай наш Мелеузовский молочноконсервный комбинат.

Во многом такое движение компании стало возможным благодаря нашим, республиканским мерам поддержки.

Мелеузовский комбинат – участник нашего "Инвестчаса", мы поддержали проект по созданию производства детских молочных смесей и сухой молочной основы.

Проект вошел в перечень приоритетных, предприятие получит субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, а также налоговые льготы. Проект крупный, объем инвестиций составит 1,5 млрд руб.

По итогу здесь будут производить 8,5 тыс. тонн сухого цельного и 1 тыс. тонн обезжиренного сухого молока для детского питания, а также 1,3 тыс. тонн сливочного масла в год.

Этот молкомбинат – крупнейший в республике производитель молока и молочной продукции, дипломант проекта "Продукт Башкортостана". У него богатые традиции и славная история, которая началась в 1940 году.

Выпускают здесь сливочное масло, сыр, творог. По просьбам потребителей предприятие сертифицировало производство продукции в соответствии с требованиями стандартов "Халяль" и "Кошер".

И еще из наблюдений – башкирское сухое молоко востребовано, оно нравится потребителям. Делают его из натурального молока, оно хорошо растворяется и может долго храниться», – написал Радий Хабиров.