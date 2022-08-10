В Уфе заново открылись магазины H&M

Магазины открылись в ТЦ «Мега» и «Планета». Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на представителей «Меги», речь идет о полном возобновлении работы:

«Он открылся для работы, не на распродажу. Информация поступила, что возобновил работу», – цитирует издание источник.

В пресс-службе самого бренда, однако, заявили, что бутики открылись для распродажи вещей со склада, после чего закроются насовсем.

H&M Group, работающая в России с 2009 года, вслед за Ikea объявила о финальной распродаже товаров со складов в середине июля.