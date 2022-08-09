В Уфе из-за строительства развязки закрыли движение на пересечении улиц Пугачева, Бородинской и Армавирской

В связи с началом работ движение на пересечении улиц Пугачева, Бородинской и Армавирской закрыто с сегодняшнего дня, девятого августа.

Новая развязка шестиполосной, протяженность самого путепровода составляет 102,52 метра, автомобильной дороги – 1,28 км, съездов – 2,6 км.

Это один из объектов крупного инфраструктурного проекта комплексной застройки территории «Южные ворота», возводимых к 450-летию основания города.

Чтобы не останавливать движение транспорта на оживленном перекрестке, дорожники заблаговременно построили объездную дорогу длиной 340 метров, которая соединила улицы Бородинскую и Пугачева недалеко от моста через Уфимку на Каменной переправе.

Там установлено освещение и расположился светофор. Сейчас городские службы мониторят трафик в этой местности, чтобы скорректировать работы светофоров.