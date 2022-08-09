В Уфе закроют перекресток улиц Пушкина и Ленина

Перекресток будет закрыт для движения транспорта с 22.00 до 6.00 часов с 11 по 12 августа.

В это время на перекрываемом участке будут вестись работы по прокладке подземной кабельной канализации.

На сегодняшний день в Уфе на длительный срок закрыта улица Пугачева (из-за реконструкции), а также перекресток Российской и бульвара Давлеткильдеева (в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева).

До 14 октября из-за замены асфальта ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.

Улица Зайнаб Биишевой на участке от Армавирской до Мубарякова перекрыта до 31 декабря в связи со строительством улицы Генерала Рыленко.

Кроме того, до 12 октября закрыт участок вдоль Советской площади от улицы Пушкина до местного проезда в связи с благоустройством.