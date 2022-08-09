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По требованию прокуратуры были снесены два здания под Уфой

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Ранее жители сел Михайловка и Таптыково под Уфой начали жаловаться на то, что местная администрация ничего не делает с двумя заброшенными зданиями – бывшего детсада и насосной станции.

В обоих строениях отсутствовало ограждение, хотя они давно не использовались и начали разрушаться, в них проводили время дети и подростки. Также в помещении водонапорной башни образовалась стихийная свалка бытовых отходов.

Просьбами жителей заинтересовалась прокуратура и провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Прокурор Уфимского района обязал муниципалитет ограничить доступ к заброшенным зданиям. Пока иски рассматривались в суде, муниципалитет добровольно снес обе постройки.

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