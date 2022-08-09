В Башкортостане возбуждено уголовное дело после закупки новогодних елок на 115 млн рублей

В ноябре 2019 года между ГКУ РБ «Хозяйственное управление» и ООО «Клирлайт Рус» заключен государственный контракт на сумму свыше 115 млн рублей на изготовление светящихся пиксельных елок для Уфы, Стерлитамака, Октябрьского и других городов.

Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения при заключении контракта, а именно признаки нарушения Закона о защите конкуренции: компания получила договор в обход конкурса, так как по документам в регионе якобы действовал режим чрезвычайной ситуации, который на самом деле не вводился.

Кроме того, елки поставлялись из Беларуси через несколько посредников, из-за чего цена конструкций значительно возросла. Ущерб бюджету республики оценивается более чем в 24 млн рублей.

В 2021 году суд обязал «Клирлайт Рус» вернуть в бюджет 115 млн рублей.

Сегодня, девятого августа, пресс-служба прокуратуры республики сообщила о том, что по инициативе ведомства возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.