В Минсельхозе Башкортостана ожидают похолодания во второй половине августа

«До конца этой недели будет достаточно жарко, а со следующей недели уже начнется понижение температур», – сообщил Фазрахманов.

По его словам, в идеале для полного сбора урожая нужно, чтобы жаркая погода стояла хотя бы две недели. Похолодание негативно скажется на уборке, в связи с этим министр призвал ускоренно вывести на поля всю технику.

Также Фазрахманов отчитался о том, что за последнее время было закуплено сельскохозяйственной техники на 6,5 млрд рублей и ищутся новые поставщики, в том числе российские.