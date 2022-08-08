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В Минсельхозе Башкортостана ожидают похолодания во второй половине августа

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Восьмого августа на совещании в правительстве Башкортостана министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал о том, как проходит уборка урожая в республике.

«До конца этой недели будет достаточно жарко, а со следующей недели уже начнется понижение температур», – сообщил Фазрахманов.

По его словам, в идеале для полного сбора урожая нужно, чтобы жаркая погода стояла хотя бы две недели. Похолодание негативно скажется на уборке, в связи с этим министр призвал ускоренно вывести на поля всю технику.

Также Фазрахманов отчитался о том, что за последнее время было закуплено сельскохозяйственной техники на 6,5 млрд рублей и ищутся новые поставщики, в том числе российские.

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