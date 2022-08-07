В Уфу вернутся пасмурные дни с дождями

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе начнется с сухих и пасмурных дней, затем установится комфортная погода с небольшим количеством осадков.

Понедельник, 8 августа: до +31°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +16°, без осадков.

Вторник, 9 августа: до +30°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 10 августа: до +31°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 11 августа: до +30°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 12 августа: до +29°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +15°, без осадков.