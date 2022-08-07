В Уфе отключат воду в пяти районах

8 августа

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Машиностроителей – 10 к.1, 12, 12а, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 21/1.

Первомайская – 97 к.1.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Кольцевая – 175/1.

9 августа

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:

Максима Рыльского – 6/1, 8/1, 8/2.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:

Торговый павильон рядом с жилым домом по проспекту Октября, 11/2.

Проспект Октября – 11/1, 11/2, 15/1.

9-10 августа

Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 девятого августа до 10.00 10 августа:

Гази Загитова – 9, 9/1.

Дмитрия Купцова – 2, 4, 6.

Ахметова – 334.

10 августа

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 20.00:

Максима Рыльского – 18, 20, 24.

Юрия Гагарина – 40.

11 августа

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Проспект Октября – 87/4.

Блюхера – 6/4.

Жигулевская – 23.

Кемеровская – 89, 91, 97, 99.

Губкина – 7, 7а, 9/1, 10/1, 10/3, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 19, 18, 20, 21, 23.

Садовая – 3а, 5, 13.