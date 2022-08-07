В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с восьмого по 14 августа 2022 года.
8 августа
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Машиностроителей – 10 к.1, 12, 12а, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 21/1.
Первомайская – 97 к.1.
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Кольцевая – 175/1.
9 августа
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 17.00:
Максима Рыльского – 6/1, 8/1, 8/2.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:
Торговый павильон рядом с жилым домом по проспекту Октября, 11/2.
Проспект Октября – 11/1, 11/2, 15/1.
9-10 августа
Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 девятого августа до 10.00 10 августа:
Гази Загитова – 9, 9/1.
Дмитрия Купцова – 2, 4, 6.
Ахметова – 334.
10 августа
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 20.00:
Максима Рыльского – 18, 20, 24.
Юрия Гагарина – 40.
11 августа
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Проспект Октября – 87/4.
Блюхера – 6/4.
Жигулевская – 23.
Кемеровская – 89, 91, 97, 99.
Губкина – 7, 7а, 9/1, 10/1, 10/3, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 19, 18, 20, 21, 23.
Садовая – 3а, 5, 13.
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