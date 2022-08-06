В Уфе может появиться аттракцион за 150 млн рублей

Одобрение участников совещания, в том числе главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, получил проект создания башни кругового обзора, которую назвали «уникальным для России аттракционом».

Это проект екатеринбургской группы компаний «Пять звезд», которая уже строила колеса обозрения в Уфе, Екатеринбурге, Сочи, Владимире и других городах. Общий объем инвестиций составит 150 млн. рублей с созданием 40 новых рабочих мест.

Будет запланирована встреча с представителями компании для обсуждения возможных локаций для размещения башни и строительства других аттракционов в Уфе.