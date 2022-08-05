Бывший гендиректор АО «Башкоммунэнерго» обвиняется в присвоении 17 млн рублей

Следствие считает, что обвиняемый, будучи руководителем госпредприятия АО «Башкоммунэнерго», заключал фиктивные контракты на поставку оборудования для производства дорожного реагента.

Пользуясь служебным положением, гендиректор оформлял договоры поставки и отчитывался об отправке оборудования, которое фактически не поставлялось. Таким образом ему удалось присвоить более 17 млн рублей из субсидий, выделенных государством. Деньги он тратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, ему грозит наказание по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).