Два новых жилых квартала построят в уфимской Черниковке

Минстрой Башкортостана согласовал два проекта решения под комплексное развитие территорий в Уфе. В двух жилых кварталах возведут 85 тыс. кв. м жилья.
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Первый жилой квартал расположен между улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и территорией ГКБ №13.
Второй ограничен улицами Орджоникидзе, Уссурийская, Вологодская, Суворова.
Застройка начнется в 2023 году и завершится к 2030-му.
Кроме того, готовится еще один проект застройки в кварталах, ограниченных улицами Вокзальная, Ленина, Златоустовская, Цюрупы, Кировоградская и Белякова.
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