Два новых жилых квартала построят в уфимской Черниковке

Первый жилой квартал расположен между улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и территорией ГКБ №13.

Второй ограничен улицами Орджоникидзе, Уссурийская, Вологодская, Суворова.

Застройка начнется в 2023 году и завершится к 2030-му.

Кроме того, готовится еще один проект застройки в кварталах, ограниченных улицами Вокзальная, Ленина, Златоустовская, Цюрупы, Кировоградская и Белякова.