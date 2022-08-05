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Два новых жилых квартала построят в уфимской Черниковке

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Минстрой Башкортостана согласовал два проекта решения под комплексное развитие территорий в Уфе. В двух жилых кварталах возведут 85 тыс. кв. м жилья.

building.bashkortostan.ru

Первый жилой квартал расположен между улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и территорией ГКБ №13.

Второй ограничен улицами Орджоникидзе, Уссурийская, Вологодская, Суворова.

Застройка начнется в 2023 году и завершится к 2030-му.

Кроме того, готовится еще один проект застройки в кварталах, ограниченных улицами Вокзальная, Ленина, Златоустовская, Цюрупы, Кировоградская и Белякова.

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