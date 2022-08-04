В уфимском Инорсе построят новый квартал и электростанцию за 850 млн рублей

«У нас большие планы по развитию и благоустройству Инорса, а также повышению комфортности проживания, в связи с этим сегодня дали старт начала строительства подстанции 110 кВ «Инорс».

У крупного микрорайона в скором времени появится своя электрическая подстанция. Она позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также расширит возможности дополнительных присоединений к сетям "Башкирэнерго".

В Инорсе предусмотрено возведение нового квартала площадью 23 га. Объем планируемого ввода жилья составит почти 300 тысяч квадратных метров. Ожидаемая численность населения – около 10 тысяч человек. На горизонте строительство общеобразовательной школы, детского сада, спортивного комплекса с бассейном.

Важно, что новая подстанция подразумевает возможность наращивания ее мощности до 40 МВА. Это перекрывает перспективные энергетические потребности микрорайона в жилой, социальной и инженерной инфраструктуре до 2035 года. В ее возведение будет вложено порядка 850 млн рублей. Предусмотрено самое современное электротехническое оборудование. Производителями являются отечественные компании», – написал Андрей Назаров.