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В Башкортостане подорожает проезд на междугородных автобусных маршрутах

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Государственный перевозчик «Башавтотранс» сообщает о резком повышении стоимости билетов на междугородние автобусы.

vk.com/radiyhabirov

Стоимость проезда поднимут с 10 августа на следующих маршрутах:

№530 «Уфа – Белебей» – с 530 до 600 рублей;

№530Р «Белебей – Уфа» – с 530 до 600 рублей;

№560 «Бижбуляк – Уфа» – с 530 до 630 рублей;

№623 «Приютово – Стерлитамак» – с 600 до 670 рублей;

№645 «Белебей – Бижбуляк» – с 200 до 220 рублей;

№717 «Октябрьский – Приютово» – с 310 до 320 рублей;

№719 «Уфа – Раевский» – с 320 до 350 рублей;

№783 «Давлеканово – Уфа» – с 270 до 300 рублей.

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