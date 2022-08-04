В Башкортостане подорожает проезд на междугородных автобусных маршрутах

Государственный перевозчик «Башавтотранс» сообщает о резком повышении стоимости билетов на междугородние автобусы.
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Стоимость проезда поднимут с 10 августа на следующих маршрутах:
№530 «Уфа – Белебей» – с 530 до 600 рублей;
№530Р «Белебей – Уфа» – с 530 до 600 рублей;
№560 «Бижбуляк – Уфа» – с 530 до 630 рублей;
№623 «Приютово – Стерлитамак» – с 600 до 670 рублей;
№645 «Белебей – Бижбуляк» – с 200 до 220 рублей;
№717 «Октябрьский – Приютово» – с 310 до 320 рублей;
№719 «Уфа – Раевский» – с 320 до 350 рублей;
№783 «Давлеканово – Уфа» – с 270 до 300 рублей.
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