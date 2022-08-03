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Ирина Голованова возглавила МинЖКХ Башкортостана

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Министр ЖКХ республики по-прежнему не назначен. Исполнять обязанности будет Ирина Голованова, в 2018-2019 годах работавшая помощником заместителя премьер-министра правительства Ленары Ивановой.

vk.com/Ирина Голованова

Ранее обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана исполнял Алан Мирзаев, а Ирина Голованова была первым заместителем.

Первого августа на совещании Радий Хабиров объявил о том, что Марзаев переходит на должность вице-премьера правительства республики. Он будет координировать работу министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства строительства.

Бывший министр ЖКХ Башкортостана Борис Беляев сейчас проходит по уголовному делу: он наряду с другими чиновниками обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге. Дело связано с нарушениями при строительстве очистных сооружений в Кумертау.

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