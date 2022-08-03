На 2,5 месяца перекроют улицу в центре Уфы

Администрация Уфы сообщает о новом ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать свои маршруты.
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В связи с благоустройством Советской площади перекроют участок вдоль площади от улицы Пушкина до местного проезда.
Ограничение будет действовать с 6.00 четвертого августа до 12 октября.
На сегодняшний день в Уфе на длительный срок закрыта улица Пугачева (из-за реконструкции), а также перекресток Российской и бульвара Давлеткильдеева (в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева).
Кроме того, до 14 октября из-за замены асфальта ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.
Улица Зайнаб Биишевой на участке от Армавирской до Мубарякова перекрыта до 31 декабря в связи со строительством улицы Генерала Рыленко.
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