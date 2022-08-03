На 2,5 месяца перекроют улицу в центре Уфы

В связи с благоустройством Советской площади перекроют участок вдоль площади от улицы Пушкина до местного проезда.

Ограничение будет действовать с 6.00 четвертого августа до 12 октября.

На сегодняшний день в Уфе на длительный срок закрыта улица Пугачева (из-за реконструкции), а также перекресток Российской и бульвара Давлеткильдеева (в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева).

Кроме того, до 14 октября из-за замены асфальта ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.

Улица Зайнаб Биишевой на участке от Армавирской до Мубарякова перекрыта до 31 декабря в связи со строительством улицы Генерала Рыленко.