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На 2,5 месяца перекроют улицу в центре Уфы

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Администрация Уфы сообщает о новом ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать свои маршруты.

vk.com/ufa

В связи с благоустройством Советской площади перекроют участок вдоль площади от улицы Пушкина до местного проезда.

Ограничение будет действовать с 6.00 четвертого августа до 12 октября.

На сегодняшний день в Уфе на длительный срок закрыта улица Пугачева (из-за реконструкции), а также перекресток Российской и бульвара Давлеткильдеева (в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева).

Кроме того, до 14 октября из-за замены асфальта ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.

Улица Зайнаб Биишевой на участке от Армавирской до Мубарякова перекрыта до 31 декабря в связи со строительством улицы Генерала Рыленко.

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