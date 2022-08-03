Застройку Забелья могут перенести из-за нехватки денег

Первоначально на строительство инженерных сетей в этой местности было выделено более восьми миллиардов рублей.

Из-за повышения цен на стройматериалы в феврале проект подорожал на 1,2 миллиарда рублей. В конце мая стало известно известно о том, что в нынешних условиях все работы обойдутся в 15,6 миллиарда рублей, и на данный момент не решен вопрос с дефицитом в пять миллиардов рублей.

Ищутся способы привлечения дополнительного финансирования, этот вопрос должен быть решен до первого сентября 2022 года, иначе, возможно, придется сдвигать сроки строительства.