Судебные приставы приостановили деятельность отеля «Горки» около курорта «Абзаково»

Сразу несколько человек обратилось в медицинское учреждение с острой кишечной инфекцией.

После этого было проведено эпидемиологические расследование, в ходе которого установлено, что один из работников отеля «Горки» заразился РНК-вирусом.

Также в лаборатории изучили пробы с одежды персонала и воды в отеле и выявили выявлено еще 38 пунктов инфекций из числа бактерий группы кишечной палочки.

Суд признал ООО «Вега» виновным в нарушении санитарных норм, деятельность отеля «Горки» приостановлена на 10 суток. Входная группа была опечатана приставами.