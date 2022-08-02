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Судебные приставы приостановили деятельность отеля «Горки» около курорта «Абзаково»

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Ранее в Роспотребнадзор и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» поступило сообщение о том, что гости актив-отеля заразились инфекцией.

vk.com/gorkihotel

Сразу несколько человек обратилось в медицинское учреждение с острой кишечной инфекцией.

После этого было проведено эпидемиологические расследование, в ходе которого установлено, что один из работников отеля «Горки» заразился РНК-вирусом.

Также в лаборатории изучили пробы с одежды персонала и воды в отеле и выявили выявлено еще 38 пунктов инфекций из числа бактерий группы кишечной палочки.

Суд признал ООО «Вега» виновным в нарушении санитарных норм, деятельность отеля «Горки» приостановлена на 10 суток. Входная группа была опечатана приставами.

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