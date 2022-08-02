Уфа победила в конкурсе проектов по обустройству туристических центров

В конкурсе участвовали как небольшие муниципальные образования с населением от пяти тысяч жителей, так и города с населением до двух миллионов человек.

Всего поступило 85 заявок от 56 субъектов РФ. Среди критериев выбора проектов-победителей была не только растущая популярность города среди туристов, но и значимость проекта для города в целом, местных жителей и бизнеса.

В концепции туристического центра города вошло создание популярных мест для посещения жителями и туристами, создание условий для работы малого и среднего предпринимательства, синхронизация проекта с другими государственными и местными программами и национальными проектами и так далее.

Одним из 31 победителя в первом конкурсе стала Уфа. Точный объем поддержки, которую Ростуризм окажет городу, не разглашается, но известно, что средняя сумма в каждой заявке составила 194 млн рублей.