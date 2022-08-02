Радий Хабиров провел встречу с делегацией из Ирана

«Продолжаем укреплять наши отношения с Ираном. В апреле мы уже встречались в Москве с вице-президентом Исламской Республики Иран Сореной Саттари и послом страны в России Каземом Джалали. Сегодня вопросы сотрудничества обсудили с господином Джалали уже у нас в Уфе.

Апрельская встреча дала многое – делегация Башкортостана побывала на крупнейшей нефтегазовой выставке Iran Oil Show 2022 в Тегеране. На следующую выставку рассчитываем приехать уже со стендом наших нефтепромышленных предприятий.

Мы видим с иранской стороны заинтересованность в башкирских девелоперских проектах по жилищному строительству, открытии совместных предприятий в свободных экономических зонах Башкортостана и Ирана, наметки уже есть. Прорабатывается вопрос об открытии прямого рейса из Уфы в Тегеран.

Теперь будем развивать сотрудничество в сфере образования и, конечно, наши торгово-экономические отношения, в частности – планируем открыть представительство Башкортостана при Торгпредстве России в Иране. А на осень планируем визит официальной делегации Башкортостана в Иран», – написал Радий Хабиров.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали приехал в Уфу 31 июля. В апреле текущего года делегация от Башкортостана в Москве беседовала с вице-президентом Ирана Сореной Саттари.