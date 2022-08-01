Раиф Абдрахимов возглавит ОАО «Башспирт»

Окончательное решение примет совет директоров компании.

«Мы недавно приняли решение по изменению руководства компании "Башспирт", это наша республиканская компания, один из важнейших налогоплательщиков, несколько тысяч человек там работает.

Нам туда нужно было для поднятия предприятия, для увеличения объемов, оборота, сохранения экономической стабильности назначить сильного руководителя.

Я принял решение рекомендовать назначить генеральным директором на это предприятие Раифа Абдрахимова. Он человек ответственный, масштабно мыслящий, с большим опытом работы. Мы с ним долгий период жизни вместе идем, работаем, я знаю его качества», – сказал Радий Хабиров.

52-летний Раиф Абдрахимов – бывший директор ООО «Капитал», в составе команды Радия Хабирова прибыл из Красногорска, где в 2017-2018 годах был заместителем главы администрации по вопросам архитектуры и строительства.

Ранее мы писали о том, что заместителем премьер-министра правительства Башкортостана назначен Алан Марзаев.