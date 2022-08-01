В Башкортостане резко подорожали квартиры в новостройках

Согласно отчету Башстата, цены на квартиры в новостройках за последние полгода выросли на 21,9% – это самый большой скачок за весь период наблюдений с 2020 года.

Для сравнения, за весь 2021 год «первичка» подорожала на 17,5%, за 2020 – на 8,2%.

Жилье на вторичном рынке в первых двух кварталах 2022 года поднялось в цене на 9,7% – это также рекордный рывок в рассматриваемом периоде.

В 2021 году «вторичка» в первом полугодии подорожала на 4,4%, в 2020 – подешевела на 0,1%.