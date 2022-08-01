Радий Хабиров проведет встречу с послом Ирана Каземом Джалали

В Уфу Казем Джалали прилетел 31 июля, его встречала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

На совещании в правительстве республики Радий Хабиров сообщил, что встреча с послом состоится первого августа.

Как ожидается, обсуждать будут развитие сотрудничества между Ираном и республикой. Также Джалали встретится с верховным муфтием России Талгатом Таджуддинином и бизнесменами республики, посетит вузы и промышленный парк.

В апреле 2022 года Радий Хабиров в Москве обсуждал с вице-президентом Ирана Сореной Саттари перспективы торгового сотрудничества: Иран заинтересован в импорте зерна и мяса, а также в инвестпроектах на территории Башкортостана.