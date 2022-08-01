Радий Хабиров проведет встречу с послом Ирана Каземом Джалали

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали посетил Уфу с рабочим визитом.
spbu.ru
В Уфу Казем Джалали прилетел 31 июля, его встречала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.
На совещании в правительстве республики Радий Хабиров сообщил, что встреча с послом состоится первого августа.
Как ожидается, обсуждать будут развитие сотрудничества между Ираном и республикой. Также Джалали встретится с верховным муфтием России Талгатом Таджуддинином и бизнесменами республики, посетит вузы и промышленный парк.
В апреле 2022 года Радий Хабиров в Москве обсуждал с вице-президентом Ирана Сореной Саттари перспективы торгового сотрудничества: Иран заинтересован в импорте зерна и мяса, а также в инвестпроектах на территории Башкортостана.
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