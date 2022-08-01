Алан Марзаев назначен заместителем премьер-министра Башкортостана

Об этом первого августа на совещании в правительстве сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

На новой должности Алан Марзаев будет координировать работу министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства строительства.

«Я хорошо знаю человеческие и профессиональные качества Алана Викторовича. С сегодняшнего дня приступайте к выполнению служебных обязанностей. Объем работы увеличивается.

В принципе, Минстрой и МинЖКХ – это структуры, которые должны во взаимосвязи работать, поэтому очень надеюсь, что вы эту ответственную ношу будете эффективно тянуть», – сказал Радий Хабиров.

Алан Марзаев возглавил МинЖКХ в 2021 году, до этого вощглавлял госкомитет республики по транспорту и дорожному хозяйству, был главой ГКУ Управления дорожного хозяйства, советником Департамента по взаимодействию с Федеральным собранием РФ, начальником ИФНС по Домодедово.