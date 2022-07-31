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В Уфе закрепится сухая солнечная погода

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Начало августа продолжит радовать уфимцев комфортной летней погодой без сюрпризов. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе начнется с дождей, после чего установится длительный период солнечных дней без осадков.

Понедельник, 1 августа: до +26°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +14°, без осадков.

Вторник, 2 августа: до +25°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на среду – +14°, без осадков.

Среда, 3 августа: до +26°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +14°, без осадков.

Четверг, 4 августа: до +28°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +13°, без осадков.

Пятница, 5 августа: до +28°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +13°, без осадков.

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