В Уфе закрепится сухая солнечная погода

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе начнется с дождей, после чего установится длительный период солнечных дней без осадков.

Понедельник, 1 августа: до +26°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +14°, без осадков.

Вторник, 2 августа: до +25°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на среду – +14°, без осадков.

Среда, 3 августа: до +26°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +14°, без осадков.

Четверг, 4 августа: до +28°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +13°, без осадков.

Пятница, 5 августа: до +28°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +13°, без осадков.