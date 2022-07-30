В Уфе на двух улицах появилась желтая «вафельная» разметка

Фотографии опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавилев. Желтая «вафельная» разметка покрывает перекрестки улиц Ленина – Достоевского и Комсомольской – Южного проезда.

«Вафельная» разметка информирует водителя о границах перекрестка. Она помогает водителям определить границы участка, в которых запрещено останавливаться, чтобы не нарушать правила и не создавать помех автомобилям, движущимся в поперечном направлении.

Она также дисциплинирует водителей, выезжающих на перекресток и помогает камерам фото- и видеофиксации определять нарушителей.

Желтую разметку в Уфе в качестве эксперимента начали наносить в этом году. Она уже давно используется в западных странах, так как этот цвет лучше воспринимают люди с проблемами со зрением и его видно при любой погоде. По функционалу не отличается от белой.