В Уфе на полгода перекроют одну из улиц

Улицу Зайнаб Биишевой в Кировском районе перекроют со второго августа в связи со строительством улицы Генерала Рыленко.

Ограничение будет действовать только на участке от Армавирской до Мубарякова в обоих направлениях и продлится до 31 декабря 2022 года.

На сегодняшний день в Уфе на длительный срок закрыта улица Пугачева (из-за реконструкции), а также перекресток Российской и бульвара Давлеткильдеева (в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева). Также до 14 октября из-за замены асфальта ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.