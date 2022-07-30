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В Уфе на полгода перекроют одну из улиц

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Администрация Уфы предупреждает о длительном закрытии для транспорта улицы Зайнаб Биишевой и просит заранее планировать маршруты движения.

Улицу Зайнаб Биишевой в Кировском районе перекроют со второго августа в связи со строительством улицы Генерала Рыленко.

Ограничение будет действовать только на участке от Армавирской до Мубарякова в обоих направлениях и продлится до 31 декабря 2022 года.

На сегодняшний день в Уфе на длительный срок закрыта улица Пугачева (из-за реконструкции), а также перекресток Российской и бульвара Давлеткильдеева (в связи со строительством улицы Рудольфа Нуреева). Также до 14 октября из-за замены асфальта ограничено движение транспорта по улице Ангама Атнабаева на участке от разворотного кольца до Академика Курчатова.

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