В Башкортостане за неделю резко подешевели овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали маргарин (1,1%) и фруктовые детские консервы (1%), причем незначительно.

Продолжается тенденция падения цен на некоторые овощи: сильно подешевели огурцы (9,5%), картофель (7,6%), помидоры (6,5%), свекла (6,2%), морковь (6,1%) и капуста (3,8%).

Также снизились цены на яблоки (4,5%), бананы (3,4%), соль (3,6%) и яйца (3,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.