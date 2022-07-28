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Прокурор объявил предостережение подрядной организации из-за ремонта Затонского шоссе

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Глава администрации Уфы Радмир Мавлиев вместе с прокурором республики Игорем Пантюшиным проверили ход ремонта Затонского шоссе.

Ремонт участка протяженностью 8,5 км проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы должны завершиться до конца третьего квартала 2022 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, прокурор ознакомился с ходом и графиком ремонтных работ, оценил объем и качество их выполнения.

В целях недопущения срыва сроков Пантюшин объявил руководителю генерального подрядчика предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.

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