Прокурор объявил предостережение подрядной организации из-за ремонта Затонского шоссе

Ремонт участка протяженностью 8,5 км проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы должны завершиться до конца третьего квартала 2022 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, прокурор ознакомился с ходом и графиком ремонтных работ, оценил объем и качество их выполнения.

В целях недопущения срыва сроков Пантюшин объявил руководителю генерального подрядчика предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.