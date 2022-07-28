Башкультнаследие защитило здание кинотеатра «Искра»

Режим использования запрещает на территории кинотеатра (проспект Октября, 94):

– строительство объектов капитального строения;

– проведение земляных, мелиоративных и иных работ;

– использование технологий, создающие динамические нагрузки на объект;

– установку киосков, павильонов и навесов, а также засорение территории и уничтожение объекта или его частей.

Разрешены работы по сохранению самого объекта и озеленению территории, а также ремонт дорог.

Сам кинотеатр не работает с февраля 2021 года. Кинопрокатная организация ООО «Юниверсал», владеющая «Искра IMAX», имеет большую задолженность по налогам, в прошлом году Арбитражный суд республики принял к рассмотрению дело о признании ее банкротом.

Справка Башкультнаследия:

В конце 1960-х и начале 1970-х годов в городе заметно активизировалось строительство культурных учреждений.

Здание кинотеатра «Искра» построено в 1970 году по заказу управления кинофикации БАССР по типовому проекту мастерской №1 ЦНИИЭП им. Мезенцева.

В конце 1990-х годов кинотеатр был полностью реконструирован с заменой кресел, экрана, проекционного и звукового оборудования. Экран при этом значительно уменьшился в размерах. К 2002 году единственный зал был разделен на два (большой и малый), а через несколько лет к основному зданию (справа) были пристроены еще три небольших зала.

На площади перед кинотеатром «Искра» установлен фонтан со скульптурной композицией «Мальчик с кураем». Автор работы – московский скульптор Маргарита Соловьева-Ефимова.

В металле скульптуру отлили на одном из заводов Ленинграда, и в 1974 году состоялось торжественное открытие фонтана «Мальчик с кураем».