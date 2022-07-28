Мэр Бирска Николай Баранов досрочно покинул должность

Заявление об уходе в отставку по собственному желанию Баранов подал еще в мае, в июле отставку утвердил горсовет Бирска.

С 15 июля администрацию города возглавляет Виктория Бурдина, пока что в качестве исполняющей обязанности.

Как сообщает РБК со ссылкой на политолога Дмитрия Михайличенко, Баранов покинул должность потому, что устал:

«Насколько я знаю, это была основная причина для его заявления о досрочной отставке. Честно говоря, кадровая потеря для региона и города не будет очень серьезной», — цитирует политолога издание.

Точная причина ухода в отставку неизвестна.