Великобритания внесла Радия Хабирова в санкционный список

Глава Башкортостана Радий Хабиров наряду с другими губернаторами попал в новый список санкций со стороны Великобритании в отношении российских чиновников и бизнесменов.
vk.com/radiyhabirov
В документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании, в качестве причины внесения в список указано «так как является губернатором или занимает аналогичную должность».
Санкции запрещают Радию Хабирову въезд в Великобританию. Все имущество и иные активы, имеющиеся в этой стране будут заморожены.
Известно, что дочь главы республики Рита Хабирова обучалась в двух колледжах Великобритании – Эшборне и Королевском колледже Лондона.
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