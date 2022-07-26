18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Великобритания внесла Радия Хабирова в санкционный список

Поделиться:

Глава Башкортостана Радий Хабиров наряду с другими губернаторами попал в новый список санкций со стороны Великобритании в отношении российских чиновников и бизнесменов.

vk.com/radiyhabirov

В документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании, в качестве причины внесения в список указано «так как является губернатором или занимает аналогичную должность».

Санкции запрещают Радию Хабирову въезд в Великобританию. Все имущество и иные активы, имеющиеся в этой стране будут заморожены.

Известно, что дочь главы республики Рита Хабирова обучалась в двух колледжах Великобритании – Эшборне и Королевском колледже Лондона.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: