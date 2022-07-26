Великобритания внесла Радия Хабирова в санкционный список

В документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании, в качестве причины внесения в список указано «так как является губернатором или занимает аналогичную должность».

Санкции запрещают Радию Хабирову въезд в Великобританию. Все имущество и иные активы, имеющиеся в этой стране будут заморожены.

Известно, что дочь главы республики Рита Хабирова обучалась в двух колледжах Великобритании – Эшборне и Королевском колледже Лондона.