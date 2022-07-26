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Конкурсы на строительство Евразийской библиотеки и Центра фехтования в Уфе отменены

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Госкомитет по конкурентной политике Башкортостана отменил тендеры на строительство двух крупных объектов в Уфе общей стоимостью порядка пяти миллиардов рублей.

glavarb.ru

Оба конкурса отменены по решению заказчика – Управления капитального строительства Башкортостана.

Подрядчик строительства Центр фехтования должен был определиться в июле, затем сроки перенесли на август. Проект общей площадью семь тыс. кв. м должны сдать в 2024 году, начальная стоимость контракта – 954,83 млн рублей.

Евразийская библиотека стоимостью четыре млрд рублей расположится на берегу Белой и будет видна при въезде в город. Недавно было решено переименовать проект в «Дворец науки и культуры». Этот конкурс отозван для внесения изменений, после чего торги начнутся заново.

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