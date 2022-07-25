В Уфе появится новая стела за 95 млн рублей

Администрация Уфы объявила открытый конкурс на строительство стелы «Город трудовой доблести». Исполнить условия контракта победитель конкурса должен до 30 ноября 2022 года.
На эти цели готовы выделить до 95,07 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов.
Проект стелы разработала пермская компания «Проектплюс», она расположится на набережной реки Белой, справа от автомобильных мостов при въезде в город.
Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив поставки на фронт военной и гражданской продукции. В 2020 году указом президента России Владимира Путина оно было присвоено 20 городам, в том числе и Уфе.
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