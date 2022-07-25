В Уфе появится новая стела за 95 млн рублей

На эти цели готовы выделить до 95,07 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов.

Проект стелы разработала пермская компания «Проектплюс», она расположится на набережной реки Белой, справа от автомобильных мостов при въезде в город.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив поставки на фронт военной и гражданской продукции. В 2020 году указом президента России Владимира Путина оно было присвоено 20 городам, в том числе и Уфе.