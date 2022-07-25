В Уфе изымут у собственников и снесут 13 жилых домов

В связи со строительством двух улиц в южной части жилого района «Затон-Восточный», ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, дорогой «Уфа-Затон» и рекой Белой в Ленинском районе, изымут у собственников земельные участки по следующим адресам:

Ахметова – 142, 144, 146, 146а, 196, 198, 198а;

Волжская – 60, 62, 91, 93, 93а, 93в.

Управлению по строительству, ремонту дорог сооружений администрации Уфы поручено снести на этих участках жилые и нежилые строения.