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В Уфе изымут у собственников и снесут 13 жилых домов

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На сайте администрации Уфы опубликовано постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых строений в Ленинском районе.

В связи со строительством двух улиц в южной части жилого района «Затон-Восточный», ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, дорогой «Уфа-Затон» и рекой Белой в Ленинском районе, изымут у собственников земельные участки по следующим адресам:

Ахметова – 142, 144, 146, 146а, 196, 198, 198а;

Волжская – 60, 62, 91, 93, 93а, 93в.

Управлению по строительству, ремонту дорог сооружений администрации Уфы поручено снести на этих участках жилые и нежилые строения.

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