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Башкирский мед назвали одним из самых узнаваемых региональных брендов России

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Сервис «Работа.ру» провел опрос среди своих пользователей, чтобы узнать, какой объект у жителей ассоциируется с тем или иным регионом.

Самый узнаваемый региональный бренд России – это тульский пряник: его узнают 57% опрошенных.

Следом идут оренбургские пуховые платки (37%), адыгейский сыр (35%), амурский тигр (33%) и астраханские арбузы (32%).

Башкирский мед в голосовании назвали 30% опрошенных – значительно популярнее, чем алтайский мед (25%). А вот чак-чак респонденты посчитали татарским блюдом (22%), хотя оно распространено в Башкортостане и у многих соседних народов.

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