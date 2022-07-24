Жарко и облачно: погода в Уфе 25-29 июля

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе начнется с облачных дней, дожди обещают каждый день, кроме вторника и пятницы.

Понедельник, 25 июля: до +31°, переменная облачность, кратковременный дождь, в ночь на вторник – +17°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 26 июля: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +16°, без осадков.

Среда, 27 июля: до +28°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 28 июля: до +29°, переменная облачность, кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +17°, без осадков.

Пятница, 29 июля: до +29°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – +16°, без осадков.