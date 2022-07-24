В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 25 по 31 июля 2022 года.
25-26 июля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 25 июля до 2.00 26 июля:
Орджоникидзе – 30/1, 32/1.
26 июля
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 21.00:
Станиславского – 113, 113а.
Новоженова – 9/1, 11, 92.
Маршала Жукова – 45, 45/1, 47.
26-27 июля
Кировский район, холодная и горячая вода, с 11.00 26 июля до 10.00 27 июля:
Степана Кувыкина – 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 39/1, 96, 125.
Бульвар Дуванский – 28, 28/1, 30.
Менделеева – 153, 155.
Переулок Нефтепроводный – 27.
27-28 июля
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 27 июля до 3.00 28 июля:
Дмитрия Донского – 5/2, 7, 9, 53а, 83.
Севастопольская – 1, 7, 9, 11.
Буревестника – 6, 11, 12, 13, 14, 15, 19.
Кулибина – 41.
Вологодская – 146а, 150.
28 июля
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:
Тухвата Янаби – 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 51/1, 53, 53/1, 53/2.
Ферина – 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28.
Фронтовых бригад – 3, 5, 7, 9, 11.
28-29 июля
Кировский район, холодная вода, с 10.00 28 июля до 9.00 29 июля:
Менделеева – 140/1, 150/5, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7.
Кирова – 27, 27/1.
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