В Уфе отключат воду в четырех районах

25-26 июля

Калининский район, холодная вода, с 10.00 25 июля до 2.00 26 июля:

Орджоникидзе – 30/1, 32/1.

26 июля

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 21.00:

Станиславского – 113, 113а.

Новоженова – 9/1, 11, 92.

Маршала Жукова – 45, 45/1, 47.

26-27 июля

Кировский район, холодная и горячая вода, с 11.00 26 июля до 10.00 27 июля:

Степана Кувыкина – 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 39/1, 96, 125.

Бульвар Дуванский – 28, 28/1, 30.

Менделеева – 153, 155.

Переулок Нефтепроводный – 27.

27-28 июля

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 27 июля до 3.00 28 июля:

Дмитрия Донского – 5/2, 7, 9, 53а, 83.

Севастопольская – 1, 7, 9, 11.

Буревестника – 6, 11, 12, 13, 14, 15, 19.

Кулибина – 41.

Вологодская – 146а, 150.

28 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Тухвата Янаби – 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 51/1, 53, 53/1, 53/2.

Ферина – 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28.

Фронтовых бригад – 3, 5, 7, 9, 11.

28-29 июля

Кировский район, холодная вода, с 10.00 28 июля до 9.00 29 июля:

Менделеева – 140/1, 150/5, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7.

Кирова – 27, 27/1.