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Солнечно и жарко: погода в Уфе в выходные 23-24 июля

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Июль в этом году радует уфимцев по-настоящему летней погодой без значительных сюрпризов. Прогноз на ближайшие выходные.

По текущему прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в эти выходные будет жарко, осадков не обещают.

Суббота, 23 июля: до +28°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на воскресенье – +15°, без осадков.

Воскресенье, 24 июля: до +30°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на понедельник – +15°, без осадков.

Ежедневные дожди возобновятся в начале следующей недели, но обойдется без сильных ливней.

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