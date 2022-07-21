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В аэропорту «Уфа» появилось граффити площадью 1000 квадратных метров

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Уфимские художники украсили задание ангара Ту-154, расположенного на территории аэропорта. Арт-объект посвящен присвоенному столице Башкортостана в 2020 году почетному званию «Город трудовой доблести».

airportufa.ru

На фасаде ангара изображены военные самолеты времен Великой Отечественной войны и надпись «Уфа – город-герой труда».

Всего на создание мурала ушло 80 литров краски и шесть дней кропотливой работы.

Во время Великой Отечественной войны в Уфу было переведено 36 предприятий. Город принял более 104 тысяч эвакуированных.

За годы войны в Уфе выпустили 51 тысячу авиационных моторов, каждый третий танк заправлялся уфимским бензином. Также было развернуто 29 военных госпиталей, в которых медицинскую помощь получили 150 тысяч больных и раненых.

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