В аэропорту «Уфа» появилось граффити площадью 1000 квадратных метров

Уфимские художники украсили задание ангара Ту-154, расположенного на территории аэропорта. Арт-объект посвящен присвоенному столице Башкортостана в 2020 году почетному званию «Город трудовой доблести».
airportufa.ru
На фасаде ангара изображены военные самолеты времен Великой Отечественной войны и надпись «Уфа – город-герой труда».
Всего на создание мурала ушло 80 литров краски и шесть дней кропотливой работы.
Во время Великой Отечественной войны в Уфу было переведено 36 предприятий. Город принял более 104 тысяч эвакуированных.
За годы войны в Уфе выпустили 51 тысячу авиационных моторов, каждый третий танк заправлялся уфимским бензином. Также было развернуто 29 военных госпиталей, в которых медицинскую помощь получили 150 тысяч больных и раненых.
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