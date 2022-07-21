В Башкортостане введен режим ЧС

Режим ЧС вводится в связи с опасными метеорологическими явлениями (сильный ливень, крупный град) и гибелью посевов.

Пока он распространяется только на территории Шабагишского, Свободинского и Ленинского поселений в Куюргазинском районе.

Режим введен постановлением главы администрации района и будет действовать до особого распоряжения.

В 2021 году режим ЧС действовал большую часть лета во всех муниципалитетах Башкортостана из-за аномальной жары и засухи, уничтожившей значительную часть посевов.