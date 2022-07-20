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В Уфе снесут жилой дом и изымут 26 садовых участков

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На сайте администрации Уфы опубликованы постановления об изъятии для муниципальных нужд ряда земельных участков и всех жилых и нежилых строений на них.

Фото: Денис Кладов

По обращению службы сноса и расселения изымается участок под двухэтажным жилым домом № 177 по улице Интернациональной в Калининском районе Уфы. Этот дом признан аварийным, его расселят и снесут.

Кроме того, в Демском районе изымут 26 садовых участков для реконструкции трассы М-5 «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск). Речь идет об участках на подъезде к городу.

Ранее мы писали о том, что в рамках расширения улицы Пугачева руководство Уфы изымет и снесет более 50 жилых домов.

Уфимцам, лишившимся домов из-за реконструкции улицы Пугачева, предложат компенсацию

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