В Уфе снесут жилой дом и изымут 26 садовых участков

По обращению службы сноса и расселения изымается участок под двухэтажным жилым домом № 177 по улице Интернациональной в Калининском районе Уфы. Этот дом признан аварийным, его расселят и снесут.

Кроме того, в Демском районе изымут 26 садовых участков для реконструкции трассы М-5 «Урал» (Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск). Речь идет об участках на подъезде к городу.

Ранее мы писали о том, что в рамках расширения улицы Пугачева руководство Уфы изымет и снесет более 50 жилых домов.