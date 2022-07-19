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В центре Уфы перекроют одну из улиц для нанесения разметки

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Администрация Уфы сообщает о перекрытии почти 300-метрового участка одной из центральных улиц на время проведения работ.

Участок улицы Мустая Карима от Коммунистической до Чернышевского перекроют в связи с нанесением дорожной разметки.

Ограничение будет действовать с 19.00 19 июля до 6.00 20 июля.

Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за возможные неудобства и напоминают, что свеженанесенную дорожную разметку следует объезжать и обходить. Это необходимо для сохранения четкости линий и обеспечения нормативного срока службы разметки.

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