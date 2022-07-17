В Уфе жара спадет до +24° днем

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе начнется с жарких дней, со среды температура станет более комфортной.

Понедельник, 18 июля: до +30°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +18°, временами небольшой дождь.

Вторник, 19 июля: до +30°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +15°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 20 июля: до +25°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +13°, без осадков.

Четверг, 21 июля: до +24°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – +13°, без осадков.

Пятница, 22 июля: до +25°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +14°, дождь.