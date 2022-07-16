Уфа вошла в топ-5 городов с самым высоким индексом цифровизации городского хозяйства

«Уфа улучшила свои позиции по Индексу цифровизации городского хозяйства "IQ городов" и заняла четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В рейтинге Минстроя РФ каждый город оценивается по 47 показателям в сфере городского управления, инноваций для городской среды, умного городского транспорта, интеллектуальных систем общественной и экологической безопасности и т.д.

Что делается в нашем городе? В рамках внедрения технологий "Умный город" создан современный диспетчерский центр для автоматизированного управления наружным освещением и дорожным движением.

Кроме того, на территории города установлено порядка 2 300 интеллектуальных камер видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"», – написал Мавлиев.