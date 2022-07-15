Дожди, грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Уфе на выходные 16-17 июля

Суббота, 16 июля: до +26°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на воскресенье – +15°, без осадков.

Воскресенье, 17 июля: до +28°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – +16°, без осадков.

МЧС Башкортостана тем временем предупреждает о грозах и сильном ветре в субботу.

Порывы ветра будут достигать 16 м/с – такой ветер относится к категории «крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер качает стволы деревьев, идти против него трудно.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Опасно при порывах ветра стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», – гласит сообщение МЧС.