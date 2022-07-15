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В Уфе эвакуировали здание Верховного суда

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Сегодня, 15 июля, работа Верховного суда Башкортостана началась с эвакуации сотрудников и всех находящихся в здании по адресу Пушкина, 88.

vs.bkr.sudrf.ru

Эвакуация началась около 8.30, причиной стало поступившее в учреждение анонимное сообщение о взрывном устройстве.

На место прибыли саперы, полиция, пожарные и скорая. Угроза не подтвердилась. В здании были проведены все необходимые проверки, после чего суд возобновил работу в обычном режиме.

За последние дни по той же причине эвакуировали сотрудников судов в Казани, Туле, Тюмени и в Ивановской области.

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