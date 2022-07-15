В Башкортостане резко подешевели некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали сосиски, сардельки (3%), огурцы (2,8%) и лук (2,7%).

Цены на огурцы растут высокими темпами третью неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на пшено (1,7%) и молоко (1,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали, причем больше всего в очередной раз подешевели овощи: капуста (14,7%), картофель (8,4%), морковь (7,1%), помидоры (5,8%), свекла (3%). Также подешевели яблоки (3,5%) и макароны (3,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.