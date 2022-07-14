В Уфе перекроют участок улицы Мустая Карима

Администрация Уфы предупреждает о временном ограничении движения на одной из улиц в центре города в связи с проведением дорожных работ.
ufacity.info
Перекроют улицу Мустая Карима на участке от Коммунистической до Чернышевского в период с 22.00 14 июля до 6.00 15 июля.
В это время рабочие будут наносить дорожную разметку. Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за возможные неудобства.
Администрация напоминает о том, что свеженанесенную дорожную разметку следует объезжать и обходить. Это необходимо для сохранения четкости линий и обеспечения нормативного срока службы разметки.
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