В Уфе перекроют участок улицы Мустая Карима

Перекроют улицу Мустая Карима на участке от Коммунистической до Чернышевского в период с 22.00 14 июля до 6.00 15 июля.

В это время рабочие будут наносить дорожную разметку. Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за возможные неудобства.

Администрация напоминает о том, что свеженанесенную дорожную разметку следует объезжать и обходить. Это необходимо для сохранения четкости линий и обеспечения нормативного срока службы разметки.