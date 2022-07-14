Уфа вошла в топ-3 самых «зеленых» городов-миллионников России

Аналитическая компания Marketing Logic составила рейтинг городов России с наибольшей площадью лесов и парков на основе открытых данных и геоинформационных технологий.
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В исследовании изучались все города с населением от 50 000 жителей.
Топ-20 российских городов по максимальной доле лесов и парков возглавили Сочи (89%), Новороссийск (71%) и Сергиев Посад (63%).
Хуже всего ситуация в Астрахани (5%), Черногорске (7%) и Набережных Челнах (9%).
Уфа заняла третью строчку в отдельном рейтинге среди самых «зеленых» миллионников:
Пермь (56%), Краснодар (46%), Уфа (39%), Воронеж (38%), Новосибирск (35%).
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